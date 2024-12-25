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Sakarya Hastanesi, Yabancı Doktorlara Ameliyatsız Tedavi Eğitimi Verdi

Sakarya Hastanesi, Yabancı Doktorlara Ameliyatsız Tedavi Eğitimi Verdi
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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime, kapalı yöntemle yapılan tümör tedavileri konusunda uygulamalı eğitim sundu. Eğitimler, Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) Irak ve Suudi Arabistan'dan gelen 4 hekime, ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedaviler uygulamalı öğretildi.

Uluslararası sertifikasyonla çeşitli ülkelerdeki yabancı hekimlere eğitim veren hastane bünyesindeki Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi'nin yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, AA muhabirine, merkezin büyüme potansiyelinde olduğunu dile getirdi.

Uluslararası görünürlüğün kendileri için önemli hedef olduğunu belirten Öztürk, "Kliniğimiz, Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından tavsiye edilen eğitim merkezlerinden biri ilan edildi. Bunun sonuçlarını görmeye başladık. Yurt dışından 4 hekim arkadaşımız, kliniğimizde bazı özellikli işlemler için eğitim almaya geldiler. Bazı tümör yakma işlemlerinden bahsettik ve bunlarla ilgili uygulamalı eğitimler verdik." diye konuştu.

Öztürk, yurt dışından gelen doktorlara hastalara uyguladıkları işlemleri detaylı şekilde anlattıklarını ve teorik eğitim verdiklerini aktararak, sağlık alanında yapılan yatırımların sonuçlarını aldıklarını, kullandıkları cihazların üst düzey olduğunu anlattı.

Merkezde görevli Doç. Dr. Onur Taydaş da yurt içi ve dışından eğitim için meslektaşlarının bölüme geldiğini söyledi.

Tümörlere yönelik ablasyon işlemi yaptıklarını ifade eden Taydaş, "Arkadaşlarımızla da bunu hem teorik hem de pratik olarak tartıştık. Merkezimizde tümörlere yönelik kapalı yöntemle yakma işlemi başarıyla uygulanıyor." dedi.

Taydaş, bugün tiroid ablasyonu yaptıklarını, troid bezinin özellikle guatr hastalığına, büyüdüğü zaman çeşitli şikayetlere yol açabilen organ olduğuna işaret ederek, "Ameliyatsız tedaviyle buradaki guatr hastalığını küçültebiliyoruz, ilk hastamıza bunu uyguladık. Kronik böbrek hastalığı olan diyaliz hastamızın paratiroid bezinde büyüme vardı, bu kemik erimesine yol açıyordu. Buna ablasyon işlemi yaptık. Memesinde iyi huylu kitlesi olan hastamıza da yakma işlemi gerçekleştirdik. Karaciğerinde tümörü olan bir hastamıza da kapalı yöntemle yakma tedavisi uyguladık." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan'dan eğitime gelen radyolog doktor Muhammed Omar, mikrodalga ablasyon teknolojisi uygulamasını öğrenmek ve yerinde gözlem yapmak için Sakarya'ya geldiklerini söyledi.

Ülkesinin başkenti Riyad'da yapılacak Girişimsel Radyoloji Kongresi'ne de buradaki doktorları davet edeceklerinden bahseden Omar, iyi bilgi alışverişi yaptıklarını kaydetti.

Omar, eğitim faaliyeti için teşekkür ederek, hastanede son teknoloji ürünlerin kullanıldığını ve organize şekilde çalışıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Sağlık
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