Üye Girişi
Haberler

Sahipsiz Kedinin Deri Nakli ile Sağlığına Kavuşması

Sahipsiz Kedinin Deri Nakli ile Sağlığına Kavuşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir hayvansever tarafından rahatsız olduğu fark edilen sahipsiz kedi, yapılan deri nakli ile sağlığına kavuştu. Feline Calicivirus nedeniyle doku kaybı yaşayan kedi, başarılı bir cerrahi müdahale ile tedavi edildi.

Adana'da bir hayvansever tarafından rahatsız olduğu fark edilen sahipsiz kedi deri nakliyle sağlığına kavuştu.

Sahipsiz kedileri besleyen hayvansever Meltem Özgür, bir kedinin yüzünde zamanla kurtlanma olduğunu fark edince veteriner hekime başvurdu.

Yapılan muayenede, sahipsiz kedide Feline Calicivirus (kedilerde görülen solunum yolu enfeksiyonu) rahatsızlığının bulunduğu ve bu nedenle yüzünün üçte birinde doku kaybı olduğu tespit edildi.

Kedinin sağlığına kavuşabilmesi için deri nakli yapılması gerektiğini öğrenen hayvansever Özgür, yaptığı araştırmalarla veteriner hekim İsmail Serdar Sayar'a ulaştı.

Kediyi muayene eden Sayar, hayvanlarda başarılı olduğu tespit edilen, kan dolaşımı sistemine sahip dokunun yaralı bölgeye nakledilmesine karar verdi.

Bunun üzerine cerrahi müdahaleyle kedinin boyun kısmından alınan doku lezyonlu bölgeye başarılı şekilde nakledildi.

Veteriner hekim İsmail Serdar Sayar, AA muhabirine, kedinin çenesi ve ağız bölgesinde doku kaybı ve kurtlanma olduğunu, başka bir veteriner hekimin muayenesiyle kurtlardan arındırıldığını söyledi.

Buna karşı yüzdeki doku kaybının devam ettiğini belirten Sayar, şöyle konuştu:

"O bölge kurtlardan arındırılmış fakat o bölgede deri kalmamış, kemikte hasar oluşmuş, kemikler görünüyordu. Bu şekilde hasta bana geldi. Flep uygulaması yaptım, yakındaki boyun kısmından deri alarak yüzündeki bölgeye naklettik. Şu anda deri tuttu. Kedinin çene ile ağız bölgesindeki o korkunç görüntü kayboldu. Kedimiz gayet sağlıklı görünüyor."

Sayar, flep uygulamasının veterinerlikte son yıllarda yaygınlaştığını dile getirdi.

Hayvansever Meltem Özgür de tedavisi sonrası daha iyi durumda olan kediye bakmaya devam ettiğini belirterek, ona "Küçük Kulak" ismini verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Sağlık
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

Önce çerezini yedi, sonra arkasında oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Esenyurt'a gitmeyen belediye başkanları kim? (CHP Belediye Başkanları) Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.