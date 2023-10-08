Sağlık Bakanı: Şanlıurfa'da Hemşireye Şiddet Uygulayan Saldırgan Tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli erkek hemşireye şiddet uygulayan saldırganın tutuklamasına karar verildiğini bildirdi. Saldırganın firari olduğu belirtilirken, en kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli erkek hemşireye şiddet uygulayan saldırganın tutuklamasına karar verildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli erkek hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan, önce tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında, savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır. Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz."