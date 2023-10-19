Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile işbirliğinde anlaştıklarını açıkladı. İki ülke yetkilileri çevrimiçi toplantılarla istişarelerde bulunacak ve gerekli durumlarda fiziki çalışmalara geçilecek. Dünya Sağlık Örgütü de koordinasyon çalışmalarında yer alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün ile işbirliği anlaşması yaptı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de sağlık hizmetlerinin önünün kesildiği ve Türkiye olarak buna karşı mücadele edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de 4 hastane hizmet dışı kaldı. 14 sağlık merkezi, elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda. Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi. Bu engelle mücadele ediyoruz" dedi.