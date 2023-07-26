Rize Devlet Hastanesi Acilinde Silahlı Çatışma: 2'si Ağır 5 Yaralı

Rize Devlet Hastanesi acilinde silahlı çatıma: 2'si ağır 5 yaralı

Rize'de çıkan çatışmada 2 kişi ağır yaralanırken 1 polis, 1 jandarma ve 1 sağlık memuru hafif yaralandı

RİZE - Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, devlet hastanesinde yaşanan konu ile ilgili, "Uzman çavuşumuz ve polis memurumuz ayaklarından yaralandılar" dedi.

Olay, Rize Merkez'de bulunan devlet hastanesinin acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hafta önce aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç. ve arkadaşı Y.E.Ö. ile Rize Devlet Hastanesi'nde karşılaştı. Karşılaşan taraflar öncelikle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın şiddeti gittikçe büyüyerek taraflar bellerinden çıkardıkları silah ile birbirine ateş etmeye başladı. M.S.Z. husumetlisi M.Ç. ve yanında ki arkadaşı Y.E.Ö.'ni vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı. Saldırı anında olaya müdahale eden Jandarma Uzman Çavuş Ş.Ş. ile polis memuru E.E. ayağından ve sağlık çalışanı F.H. isimli kadın kolundan hafif yaralandı. Olayı gerçekleştiren M.S.Z. Merkez Cumhuriyet Caddesi istikametinde kaçmaya başladı. M.S.Z kaçmaya çalıştığı esnada vatandaşların ve polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalanırken, tedavi altına alınan M.Ç. ile Y.E.Ö.'nün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından incelemelerde bulunmak için Rize Devlet hastanesine gelen Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, iki husumetli arasında çıkan çatışmaya müdahale eden uzman çavuş ve polis memurunun yaralandığını ifade etti. Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, "Bu akşam Saat 20.00 sıralarında Rize Devlet Hastanesinin acil bölümünde daha önce aralarında husumet bulunduğunu değerlendirdiğimiz vatandaşlar önce sözlü münakaşaya başlıyor. Bu daha sonrasında silahlı çatışmaya dönüşüyor. Bir başka vesileyle hastanede bulunan jandarma uzman çavuşumuz ve bir polis memurumuz mesleki sorumlulukları gereği şahıslar arasında gerçekleşen çatışmaya müdahale ediyorlar. Bu süreç esnasında uzman çavuşumuz ve polis memurumuz ayaklarından yaralandılar. Bunun yanı sıra 1 hastane personelimiz hafif şekilde yaralandı. Tedavileri sağlık müdürlüğümüzün ve hekimlerimizin koordinesinde devam ediyor. Şükürler olsun doktorlarımız hayati tehlikelerinin bulunmadıklarını söylediler. Olaydaki şüpheli şahıslardan bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanemizde müdahale altında iken diğer şüpheli emniyet ekiplerimizce suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Başsavcılığımız tarafından süreç başlatıldı" diye konuştu.