Rize'de aort damarında yırtık oluşan hasta hibrit yöntemiyle tedavi edildi

Rize'de aort damarında yırtık oluşan hasta hibrit yöntemiyle tedavi edildi
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Rize'de aort damarında yırtık oluşan kişi, hibrit yöntemiyle 8 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Rize'de aort damarında yırtık oluşan kişi, hibrit yöntemiyle 8 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 28 yaşındaki Ömer Faruk Karavin'in, hibrit yöntemiyle tedavi edilmesine karar verildi.

Karavin, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi ve ekibi tarafından bir süre önce ameliyat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi, hastada genetik geçişli bağ doku bozukluğuna bağlı aort yırtığı tespit ettiklerini belirtti.

Standart görülen A ve B tipi yırtık dışında hastada nadir görülen aort yırtığı oluşması nedeniyle hastaya acil müdahalede bulunduklarını anlatan Karakişi, "Hastaya en uygun olarak hem açık hem kapalı ameliyatın birlikte yapıldığı bir yöntemi uygulamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Hibrit yöntemini hastanede sürekli uyguladıklarına işaret eden Karakişi, "Bu tip aort yırtıkları yüz binde 2 civarı görülmekte. Dolayısıyla biz bu yöntemi bu hastalık grubunda ilk kez uyguladık ve çok şükür başarıyla tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ömer Faruk Karavin ise 10 gün önce göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede aort damarının yırtıldığını öğrendiğini kaydetti.

Doktorlara teşekkür eden Karavin, sağlığının şu anda iyi olduğunu dile getirdi.

Hastanın babası Reşit Karavin de oğlunun sağlığına kavuşmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Sağlık
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