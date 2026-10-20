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Prof. Dr. Özkaya, aşı reddiyle kızamık vakalarının yeniden yükseldiğini söyledi

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Prof. Dr. Özkaya, aşı reddiyle kızamık vakalarının yeniden yükseldiğini söyledi
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Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'de aşı reddinin 2015'ten itibaren arttığını ve 2024'te aşı yaptırmayan ya da takipten çıkan aile sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığını belirtti. Özkaya, aşı reddinin kızamık gibi aşıyla önlenebilen hastalıkları yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'de aşı reddinin yıllar içinde arttığını belirterek, aşıyla önlenebilen hastalıkların yeniden görülmeye başladığına dikkat çekti. Özkaya, özellikle kızamık vakalarındaki artışın aşılamanın önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye'de aşı reddinin 2015 yılından itibaren belirgin şekilde arttığını belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, 2011 yılında 183 olan aşı reddi sayısının 2014'te bin 370'e, 2015'te 5 bin 91'e, 2016'da 11 bin 470'e ve 2017'de 23 binin üzerine çıktığını kaydetti. Özkaya, 2024 verilerine göre çocuklarına aşı yaptırmayan veya aşı takibinden çıkan aile sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığını belirtti.

"Aşı tereddüdü yaşayan aileler de var"

Aşı reddinin yanı sıra aşı konusunda tereddüt yaşayan ailelerin de bulunduğuna işaret eden Özkaya, bu ailelerin akıllarındaki soru işaretlerine rağmen toplumsal baskı nedeniyle çocuklarına aşı yaptırabildiğini ifade etti. Aşı karşıtı propagandaların özellikle sosyal medya üzerinden yayılmasının bu artışta etkili olduğunu belirten Özkaya, aşıların öneminin bilimsel veriler ve hastalıkların sonuçları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kızamık vakaları yeniden yükselişte"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF'in ortak raporuna göre Türkiye'nin 2024 yılında bin 523 kızamık vakasıyla Avrupa bölgesinde en fazla vaka bildiren dokuzuncu ülke olduğunu aktaran Özkaya, aşıyla önlenebilen hastalıkların yeniden gündeme geldiğini söyledi. Avrupa ve Orta Asya'da kızamık vakalarının son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına ilişkin raporlara dikkat çeken Özkaya, ABD'de de kızamık vakalarına bağlı ölümlerin tartışıldığını belirtti. Özkaya, geçmişte görülme sıklığı azalan birçok çocukluk çağı hastalığının aşılamadaki düşüşle yeniden yayılma riski taşıdığına dikkat çekti.

Çocukluk çağı aşılarının hastalıklardan korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan Özkaya, Türkiye'de Sağlık Bakanlığının anne ve çocuk sağlığına yönelik çalışmalarında aşılamanın önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Özkaya, ülkede kızamık aşısı oranlarının yüzde 95'in üzerinde olduğunu belirterek, aşılama çalışmalarının sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Kızamık, kabakulak, kızamıkçık, grip ve suçiçeği gibi hastalıklara karşı aşıların koruma sağladığını dile getiren Özkaya, çocukların aşılarının zamanında yaptırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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