Prof. Dr. Osman Tecimel: Hareket etmeyen hasta ölü hastadır

Prof. Dr. Osman Tecimel, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programda, kas ve iskelet sistemi sağlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tecimel, hareketin insan sağlığı üzerindeki vazgeçilmez önemine dikkat çekti.

"HAREKET ETMEDİĞİNİZDE KASLAR YAŞLANIR"

Tecimel, "Hareket etmeyen hasta bizim için ölü hasta gibidir. Hareket etmek, kas sağlığı ve genel vücut fonksiyonları için hayati öneme sahiptir. Hareket etmediğinizde kaslar da yaşlanır ve güçsüzleşir. Eğer ağrı ve hareket kısıtlılığı 3-4 hafta boyunca devam ediyorsa burada bir sorun var demektir," ifadelerini kullandı.

Ayrıca kalça eklemi ameliyatlarına da değinen Tecimel, "Kalça eklemlerindeki ameliyatlar sonucunda, diz eklemine kıyasla daha doğal bir kalça hissi elde edilebiliyor. Bu, hastaların yaşam kalitesine olumlu bir şekilde yansıyor," dedi.

Programda, ortopedi ve travmatoloji alanında erken teşhisin ve doğru tedavi yöntemlerinin önemi vurgulanırken, uzmanların hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri konusundaki çağrıları da dikkat çekti.