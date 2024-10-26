Prof. Dr. Orhan Şen: "Omega 3 kilo vermeye yardımcı oluyor

"OMEGA 3 KİLO VERMEYİ DESTEKLİYOR"

Omega 3 ile ilgili soruları yanıtlayan Prof. Dr. Şen, kilo alımı konusunda endişe duyanlara yönelik açıklamalarda bulundu. Şen, "Omega 3 aldığınızda kilo alır mıyım diye soranlar var, ama tam tersine kilo vermeye yardımcı oluyor. Çünkü metabolizmayı hızlandırıyor ve böylece kilo kaybını destekliyor," dedi.

KOLESTEROL İLAÇLARI VE KOENZİM Q10'UN ÖNEMİ

Prof. Dr. Şen, Koenzim Q10'un vücudun enerji üretimindeki önemine de değindi. Kolesterol ilaçlarının kaslarda halsizlik ve zayıflama gibi yan etkilere yol açabildiğini belirten Şen, Koenzim Q10'un eksikliğinde enerji kaybı, yorgunluk ve halsizlik hissinin arttığını vurguladı.