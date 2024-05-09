Paris'te gözlerden ve ağızdan kan gelmesine neden olan Lassa ateşi vakası tespit edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Ebola benzeri belirtiler gösteren ve gözlerden kan gelmesine neden olan Lassa ateşi vakası tespit edildi.

YURT DIŞINDAN DÖNEN ASKERDE ORTAYA ÇIKTI

Yakın zamanda yurt dışından dönen ve Paris'teki Bégin Askeri Hastanesi'nde tedavi gören bir askerde tespit edilen hastalık, Afrika ülkesi Nijerya'nın "kaydedilen en kötü Lassa salgını"nı bildirmesinin ardından geldi.

HASTA İLE TEMAS ETMİŞ KİŞİLER TESPİT EDİLECEK

Fransız sağlık yetkilileri, söz konusu vaka nedeniyle teyakkuza geçti. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Hasta ile temas etmiş olabilecek kişileri tespit etmek için kapsamlı bir epidemiyolojik inceleme yapılıyor." diyerek hastanın durumunun "endişe verici olmadığını" belirtti.

LASSA ATEŞİ HASTALIĞI NEDİR?

Lassa hemorajik ateşi (LHA) olarak da bilinen Lassa ateşi, Lassa virüsünün neden olduğu bir tür viral hemorajik ateştir. Virüs bulaşmış olanların çoğunda semptom gelişmez. Semptomlar ortaya çıktığında tipik olarak ateş, halsizlik, baş ağrısı, kusma ve kas ağrısı yapar. Daha az sıklıkla ağızdan, gözlerden veya gastrointestinal sistemden kanama olabilir. Enfekte olanlarda ölüm riski yaklaşık yüzde 1'dir ve sıklıkla semptomların başlamasından sonraki iki hafta içinde gerçekleşir.

Hastalık genellikle enfekte bir multimamat farenin(Afrika sıçanı veya Afrika yumuşak tüylü faresi olarak da bilinir) idrarı veya dışkısı ile temas yoluyla insanlara yayılır. Daha sonra yayılma insanlar arasında doğrudan temas yoluyla meydana gelebilir. Semptomlara dayalı tanı zordur. Genellikle laboratuvar testlerine ihtiyaç duyulur. Benzer şekilde ortaya çıkabilen diğer hastalıklar arasında Ebola, sıtma, tifo ateşi ve sarı humma bulunur. Lassa virüsü Arenaviridae virüs ailesinin bir üyesidir.