Obezitenin artmasında en etkili sebep ne? Obezite ve Metabolik Cerrahı Op.Dr.Cihan Şahan anlattı

Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Cihan Şahan Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Obezitenin son yıllarda neden arttığını anlattı.

OBEZİTENİN ARTMASINDA EN ETKİLİ SEBEPLER NE?

Obezite günümüzde neden arttı? sorusuna cevap veren Cihan Şahan, "Bunun sebebi asıl olarak beslenme şekli ve hayta tarzıyla ilgili. Daha çok hazır gıdaların hayatımıza girmesi, iş yaşamından dolayı hareketsiz bir yaşam en etkili sebepler arasında. Bunların dışında çevresel faktörler, genetik faktörler, sosyolojik bazı durumlar, sosyoekonomik seviyeler… Bunların hepsi etken olabiliyor. Obezitenin oluşmasında birçok faktör var. Bireylerin bununla ilgili farkındalığının artırılması lazım." dedi.