Niğde'de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu
Bor ilçesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi personeli, Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek verdi. Hastane bahçesinde kurulan kan alma aracında kan bağışı gerçekleştirildi. Hastane yetkilileri, bağışta bulunanlara teşekkür etti.
Niğde'nin Bor ilçesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek vermeyi hedefleyen Bor Devlet Hastanesi ve Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi personel ve hasta yakınları; hastane bahçesinde kurulan kan alma aracında kan bağışında bulundu.
Hastane yetkilileri konuyla ilgili; "Kan bağışında bulunan personellerimize ve hasta yakınlarına teşekkür ederiz" açıklamasındabulundu. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık