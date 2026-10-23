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Nevşehir Sağlık Müdürü Tartar, gebe okulu aramalarına güvenilmesini istedi

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Nevşehir Sağlık Müdürü Tartar, gebe okulu aramalarına güvenilmesini istedi Haber Videosunu İzle
Nevşehir Sağlık Müdürü Tartar, gebe okulu aramalarına güvenilmesini istedi
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Nevşehir Sağlık Müdürü Tartar, anne adaylarına gebe okulu ve sağlık ekiplerinin aramaları konusunda endişe yaşamamaları çağrısında bulundu. Tartar, sabit hat aramalarının dolandırıcılık şüphesiyle karşılanabildiğini, sağlık hizmetlerine erişimde tereddüt oluşturabildiğini söyledi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hasan Tartar; gebelik sürecinde anne adaylarına yönelik yürütülen takip ve bilgilendirme çalışmalarının önemine dikkat çekerek, gebe okulu davetleri ve sağlık ekiplerinin telefon aramaları konusunda endişe yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Hasan Tartar, anne adayını telefonla arayarak ebe okulu hakkında bilgi verdi. Tartar anne adaylarına sağlık ekipleriyle iletişim kurma konusunda çekince yaşamalarını istedi. Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gebelik sürecinde anne adaylarına destek olmak amacıyla düzenli olarak iletişim kurduğunu belirten Tartar, sabit hatlardan yapılan aramaların, gebe okullarına davetlerin ve ihtiyaç halinde gerçekleştirilen ev ziyaretlerinin yürütülen sağlık hizmetlerinin bir parçası olduğunu ifade etti. Bazı anne adaylarının sabit hatlardan gelen aramaları dolandırıcılık şüphesiyle karşılayabildiğini dile getiren Tartar, bu durumun sağlık hizmetlerine erişimde tereddüt oluşturabildiğine işaret etti. Ebe-gebe takip programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların, anne ve bebek sağlığını desteklemeye yönelik rutin uygulamalar arasında yer aldığını vurgulayan Tartar, gebelerin sağlık ekipleriyle iletişim konusunda çekince yaşamamalarını istedi. Gebe okullarının anne adaylarının gebelik ve doğum süreci hakkında bilgi edinmeleri, doğuma daha bilinçli hazırlanmaları ve sağlık çalışanlarıyla doğrudan iletişim kurmaları açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Tartar, bu hizmetlerden yararlanılmasının sürece olumlu katkı sağladığını kaydetti.

Anne adaylarının gebe okullarına katılarak sağlık çalışanlarıyla tanışmalarının, telefonla yapılan davetlere ilişkin soru işaretlerini de giderebileceğini ifade eden Tartar, vatandaşların ihtiyaç duyduklarında sağlık ekiplerinden bilgi almalarının önemini vurguladı. Sağlık Müdürlüğü olarak gebelik sürecinin her aşamasında anne adaylarının yanında olduklarını belirten Tartar, tüm anne adaylarına sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmeleri ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almaları temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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