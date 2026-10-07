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Nazilli Devlet Hastanesi'nde normal doğuma oyuncak bebeklerle dikkat çekildi

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Nazilli Devlet Hastanesi'nde normal doğuma oyuncak bebeklerle dikkat çekildi
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları normal doğuma oyuncak bebeklerle dikkat çekti. Stantta anne adayları ve vatandaşlara normal doğumun önemi ve doğuma hazırlık süreci anlatıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, normal doğuma dikkat çekmek için oyuncak bebeklerle renkli bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Hastanede açılan bilgilendirme standında normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekilirken, etkinlikte bu kez gerçek bebeklerin yerine oyuncak bebekler ilgi odağı oldu. Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane yönetiminin de katıldığı etkinlikte sağlık çalışanları, ellerine aldıkları oyuncak bebeklerle renkli görüntüler oluşturdu. Oyuncak bebekler kucaklandı, kundaklandı ve bebek temalı hazırlanan stantlarda sergilendi. Etkinlikte anne adayları ve vatandaşlara normal doğumun önemi, doğuma hazırlık süreci ve doğumla ilgili doğru ve güncel bilgiler aktarılırken, katılımcıların merak ettiği sorular da sağlık personeli tarafından yanıtlandı. Normal Doğum Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle anne ve bebek sağlığının korunması, bilinçli doğum sürecinin desteklenmesi ve normal doğum konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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