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Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk koroner bypass Ankara ekibiyle yapıldı

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Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk koroner bypass Ankara ekibiyle yapıldı
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Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurumlar arası iş birliğiyle ilk koroner arter bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ekibiyle yapılan operasyon sayesinde 61 yaşındaki Elif Koşar başka şehre sevk edilmeden Aydın'da tedavi gördü ve şifa ile taburcu oldu.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurumlar arası iş birliği kapsamında ilk kez koroner arter bypass ameliyatı gerçekleştirildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi ile Nazilli Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının iş birliğinde gerçekleştirilen operasyon sayesinde hastanın başka bir şehre sevk edilmesine gerek kalmadan tedavisi Aydın'da yapıldı.

61 yaşındaki Elif Koşar, efor sırasında yaşadığı güçlük ve göğüste sıkışma şikayetleri üzerine 28 Eylül 2026 tarihinde koroner anjiyografi kapsamında değerlendirildi. Yapılan tetkiklerin ardından koroner damar yapısı, iki hastanenin kalp damar cerrahisi ekipleri tarafından birlikte incelendi. Multidisipliner değerlendirme sonucunda hastaya koroner arter bypass ameliyatı yapılmasına karar verildi.

5 Ekim 2026 tarihinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp Damar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Kervan, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Sinan Sabit Kocabeyoğlu ve Uzm. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Asım Bülent Yamak ile Nazilli Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Gökhun Akkan tarafından başarılı başarıyla bir şekilde gerçekleştirildi. İki koroner damara yönelik gerçekleştirilen operasyon, Nazilli Devlet Hastanesi'nde bu alanda yapılan ilk ameliyat olarak kayıtlara geçti.

Kurumlar arası koordinasyonun sağlık hizmetlerine katkısının somut bir örneği olan süreçte, Nazilli Devlet Hastanesi'nde koroner bypass ameliyatı gerçekleştirilen Elif Koşar, tedavisinin tamamlanmasının ardından şifa ile taburcu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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