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Müzik Dinlemek Demans Hastalarının Kaygılarını Azaltıyor

Müzik Dinlemek Demans Hastalarının Kaygılarını Azaltıyor
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İngiltere'deki bir araştırma, müzik dinlemenin demans hastalarının kaygı düzeylerini azalttığını ve ruh hallerini iyileştirdiğini ortaya koydu. Müzik seanslarının hastalar üzerindeki olumlu etkileri, ilaç bağımlılığını da azaltabilir.

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma, müzik dinlemenin demans hastalarının kaygılarını azalttığını gösterdi.

Cambridge Müzik Terapisi Araştırma Enstitüsü'nden akademisyenlerin yaptıkları çalışma, müzik dinlemenin demans hastaları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösterdi. Açıklamada, demanslı kişilerin sevdikleri müziği üst üste dinlediğinde, kalp atış hızlarının ve hareketlerinin değiştiğinin gözlemlendiği belirtilirken, müziğin beyni yeniden canlandırmaya yardımcı olabileceğinin de tespit edildiği kaydedildi.

Akademisyenler, demans hastalarının müzik dinlerken ve dinledikten sonra daha az kaygı yaşadıklarını, genel ruh hallerinin iyileştiğini ve düzenli müzik seanslarının ardından daha az ilaca ihtiyaç duyduklarını da söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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