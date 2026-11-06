Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, Başbağlar Yerleşkesini gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, Başbağlar Yerleşkesini gezdi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesindeki sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Taş, birimleri gezerek yetkililerden bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla görüştü; hizmet kalitesini geliştirme çalışmaları değerlendirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başbağlar Yerleşkesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında yerleşkedeki birimleri gezen Taş, sağlık hizmetlerinin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Taş, hizmet süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, yerleşkede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ele alınarak hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları

İşte dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları
Cem Yılmaz'dan aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklama: Doktor yasakladı

Doktoru aşkı yasakladı!
Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklama

21 yıllık faili meçhul çözüldü! 5 ilde baskın, 5 tutuklama
8 kişinin katili dehşet anlarını tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş58

8 canı nasıl aldığını tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce...
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı21

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

Kalacak mı? Kuyt için karar çıktı
Çekya'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi

Avrupa panikte! İhbar sonrası savaş uçakları peş peşe havalandı