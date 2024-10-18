Üye Girişi
Haberler

Meme Kanseri Farkındalığı Artırma Semineri Düzenlendi

Meme Kanseri Farkındalığı Artırma Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bir seminer düzenledi. Erken teşhis ve tarama yöntemleri üzerine bilgiler verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi tarafından, meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde verilen seminerde, doktorlar erken teşhisin önemi, tarama yöntemleri, modern tedavi süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu belirten Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, erken teşhisle oluşabilecek tüm zorlukların önüne geçebileceklerini belirtti.

Kadınların kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Meme kanseri açısından farkındalık oluşturmak için birtakım programlar yapıyoruz. Söz konusu kanser olduğunda çok önem arz ediyor. Erken tanıyla sonradan oluşabilecek sorunların, tedavi zorluklarının önüne set çekilmiş olacak. Bu durum hem hastaların hem de hekimlerin işini kolaylaştıracak. Meme kanseri kadınlarda çok sık görülen bir kanser türü. Şu an halihazırda ve yakın çevremizde çoğu kişide vardır. Genel cerrahlarımız, onkologlarımız, doktorlarımız, hasta olmayan kişileri bilgilendirerek farkındalığı oluşturmayı amaçladılar. Özellikle 20 yaşından sonra kadınlarımızın belli aralıklarla kontrollerini yapmaları gerekiyor."

Seminere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Sağlık

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Meme Kanseri Eğitim Sağlık van

Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katilleri etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Bebek katillerinin ifadeleri ortaya çıktı! Bakın ne istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.