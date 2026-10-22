Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Sarıgöl'de öğrencilerin ikna ettiği velilerden 26 ünite kan toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Sarıgöl'de öğrencilerin ikna ettiği velilerden 26 ünite kan toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Sarıgöl'de Dört Eylül İlkokulu bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenciler velilerini ikna etti, 26 ünite kan toplandı. Kampanyada velilerini ikna eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenciler, velilerini kan bağışına teşvik etti. Dört Eylül İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen kampanyada 26 ünite kan toplandı.

Manisa Türk Kızılay Kan Merkezi ile Sarıgöl Şubesi tarafından düzenlenen kampanya, Dört Eylül İlkokulu bahçesinde gün boyunca devam etti. Kampanyaya destek veren öğrenciler, velilerini kan bağışında bulunmaya ikna ederek örnek bir davranış sergiledi. Kan bağışında bulunan veliler sayesinde 26 ünite kan toplandı.

Kampanya kapsamında velilerini kan bağışına yönlendiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Sarıgöl Türk Kızılay Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi, öğrencilerin kampanyaya katkısından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Öğrenciler velilerini kan vermek için ikna ederek okulda kan bağışı aracımızı kurduk. Yarın da Hükümet Konağı önünde kan alımımız devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kol kırılır yen içinde kalmaz' dedi, saatler sonra neşter vuruldu

Erdoğan'ın işaret ettiği "yen"lerden biri gitti

Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz

4,5 milyon euroluk kare!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti

30 ay sonra ortaya çıkan tablo! Türkiye haritasında büyük değişim
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı

Dünyanın en büyük havalimanına saldırı bölgenin boşalmasına sebep oldu
Rusya'da dron saldırısına uğrayan gemi Giresun açıklarına sürüklendi! Türk mühendisten haber yok

Dronla vurulan gemi kıyımıza dayandı! Türk mühendisten iz yok
Fenomen ve oyun geliştirici Manuel Otto canlı yayında kendini ateşe verdi! Feci şekilde hayatını kaybetti

Ünlü oyun geliştirici canlı yayında kendini ateşe verdi!

Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş

Babasının nüfuzunu sonuna kadar kullanmış! Şu görüntüye bakın

Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."