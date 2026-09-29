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Ladik'te eğitim çalışanlarına Sağlıklı Nefes Projesi sigara bırakma desteği sunacak

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Ladik'te eğitim çalışanlarına Sağlıklı Nefes Projesi sigara bırakma desteği sunacak
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Ladik'te eğitim çalışanlarının sağlığını desteklemek için 'Ladik Sağlıklı Nefes Projesi' hayata geçiriliyor. Proje kapsamında tütün bağımlılığıyla mücadele edilecek, sigarayı bırakmak isteyen çalışanların sağlık hizmetlerine ve profesyonel desteğe ulaşması kolaylaştırılacak.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Ladik ilçesinde eğitim çalışanlarının sağlığını ve iyi oluşunu desteklemek amacıyla "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi" hayata geçiriliyor.

Ladik Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan proje kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şubesi ve Ladik Toplum Sağlığı Merkezi ile iş birliği protokolleri imzalandı. Proje; okul yöneticileri, öğretmenler, memurlar ve diğer eğitim çalışanlarını kapsayacak. Çalışmayla tütün bağımlılığıyla mücadele edilmesi, sigarayı bırakmak isteyen çalışanların sağlık hizmetlerine ve profesyonel desteğe ulaşmasının kolaylaştırılması hedefleniyor. Ayrıca sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve genel iyi oluş konularında da çalışmalar yapılacak.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, projenin temel amacının eğitim çalışanlarının sağlığını desteklemek olduğunu belirterek, çalışanlara ihtiyaç duydukları desteği sunmayı önemsediklerini ifade etti. Ladik Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gürkan Özel ise tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, çalışanların doğru bilgiye ulaşması ve sigarayı bırakmak isteyenlerin sağlık hizmetlerine yönlendirilmesi için destek vereceklerini söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, proje kapsamında bilgi, deneyim ve saha çalışmalarıyla katkı sunacaklarını belirtti.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanacak proje kapsamında eğitim kurumlarında farkındalık çalışmaları, eğitimler, saha faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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