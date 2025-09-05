Kütahya Şehir Hastanesi'nde Kalp Sağlığında Önemli Başarı

Kütahya Şehir Hastanesi kardiyoloji kliniğinde kalp sağlığında önemli sayılan işlemlerin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, ilk defa ameliyatsız yöntem olan Paravalvüler kaçak (PVL) kapatma işlemiyle 7 hastaya kalp damarlarını stent ve balonla açma işlemi olarak bilinen perkütan koroner girişim işlemi yapıldığı belirtildi.

Yapılan işlemlerle ilgili görüşlerine yer verilen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Fatih Kahraman, girişimci hekimleri ve deneyimli kadrosuyla Kütahya Şehir Hastanesi kardiyoloji kliniğinde hizmet kalitesinin artarak devam ettiğini bildirdi.

Kütahya ve il dışından gelen hastalara özellikli işlemleri ekip olarak başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Hastanemizde yedi hastamıza kalp damarlarını stent ve balonla açma işlemi olarak bilinen yüksek riskli perkütan koroner girişim yapıldı. Bu işlemlerin çoğu girişimsel kardiyolojinin en riskli işlemleri olan tam tıkalı damar açma işlemleriydi. Ayrıca bir hastaya Kütahya Şehir Hastanesinde ilk defa paravalvüler kaçak kapama (PVL) işlemi yapıldı. Mekanik kalp kapağı olan hastamızın yapılan incelemesinde kapak etrafında tespit edilen ciddi kaçak sadece kasık toplardamarından girilerek başarılı bir şekilde kapatıldı."