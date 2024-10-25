Kütahya Şehir Hastanesi'nde Gebe Okulu Açıldı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde oluşturulan gebe okulunda, anne adaylarına sağlıklı gebelik süreci geçirmelerine ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim verilmeye başladı.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halil İbrahim Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane bünyesinde faaliyete geçirilen gebe okulunda, anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini öğretmenin amaçlandığını söyledi.

Sağlıklı anne, sağlıklı gebe ve sağlıklı çocuk politikasından yola çıkıldığını belirten Şişman, "Burada anne adaylarımıza uzman arkadaşlarımız hem fiziksel hem psikolojik destek konularında yardımcı olacaklar. Bizim amacımız hem ayakları altında cennet olan annelerimize hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza destek vermek." diye konuştu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün de gebe okuluyla anne adaylarına sağlıklı bir gebelik ile sağlıklı ve bilinçli bir annelik süreci geçirmelerine destek olunacağını aktardı.

Gebe okulunda görevli uzmanlar ise hizmetler hakkında bilgi verdi.