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Kütahya'da 34 Haftalık Bebekten 445 Gram Tümör Çıkarıldı

Kütahya'da 34 Haftalık Bebekten 445 Gram Tümör Çıkarıldı
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde 34 haftalık doğan bir bebeğin boynundan 445 gram tümör ameliyatla alındı. Doktorlar, başarılı bir operasyonla bebeğin hayatını kurtardı.

Kütahya'da 34 haftalık doğan bebeğin boynundan ameliyatla 445 gram tümör çıkarıldı.

Mustafa ve Fatma Kara çifti, erkek bebeklerinin doğumu için Kütahya Şehir Hastanesine başvurdu.

Acil operasyona alınan Fatma Kara'nın sezaryenle doğan bebeğinin boynunda tümör tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesine alınan bebek, bir hafta sonra Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın, doktorlar Serkan Telli, Merve Yaman, Süleyman Camgöz, Hüsam İbrahimoğlu, Turan Canmurat İzgi, Cemal Aksoy, Kübra İnan, Musa Turgut ve Ali Kaynak'tan oluşan ekip tarafından ameliyat edilerek, boynundaki 445 gram tümörden kurtuldu.

"Tıp literatürüne geçecek bir operasyon"

Prof. Dr. Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya Şehir Hastanesinde acil koşullarda bir ilkin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bebeğin normal şartlarda yaşama şansının bulunmadığını belirten Aydın, "Acil olarak getirilen 34 haftalık bebek, sezaryen ameliyatına alındı. Bir hafta sonra, 3 kilo 700 gram doğan bebeğin boyun kısmında tümör tespit ettik. Çocuk ilk doğduğunda hava yolları tıkalıydı. Bebek kordonu yeterli uzunluğa sahip olduğu için yaklaşık 12 dakikada bebeğin hava yolunun güvenliği sağlandı." dedi.

Aydın, bebeği, anneyle ilişkisi kesildikten sonra yoğun bakıma aldıklarını kaydetti.

Tümörün çıkarılması için bir hafta sonra bebeği ameliyat ettiklerini anlatan Aydın, "Gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonla bebeğin boyun kısmından 445 gram tümör çıkardık. Boynundaki kitleyi çıkardıktan sonra bebek daha rahat nefes almaya başladı. Bu durum bilimsel olarak da dünyada yedinci vaka. Tıp literatürüne geçecek bir operasyonu ekibimizle yaptığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İsmi "Mehmet Eymen" konulan bebeğin annesi Fatma Kara da çok zor bir süreç geçirdiklerini, tümörün alınmasından sonra büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Sağlık
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