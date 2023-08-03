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Konya'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Hareketliliği Yasaklandı

Sağlık Haberleri

Konya'nın Hüyük ilçesinde bir hayvanda şap hastalığı görülmesi sebebiyle üç ilçeye bağlı bazı dış mahallelerde hayvan hareketliliğinin yasaklandığı bildirildi. İlçede görülen şap hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında belirli mahallelerde hayvan hareketliliği durdurulmuştur.

Konya'nın Hüyük ilçesinde bir hayvanda şap hastalığı görülmesi sebebiyle üç ilçeye bağlı bazı dış mahallelerde hayvan hareketliliğinin yasaklandığı bildirildi.

Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı açıklamada, ilçede görülen şap hastalığı dolayısıyla bir takım tedbirlerin alındığını belirterek, "Koruma ve gözetim bölgesinde olan Hüyük ilçesi Çamlıca, Başlamış, Burunsuz, İmrenler, Köşk ve Selki mahallelerinde, Beyşehir ilçesi Karaali ve Gökçekuyu mahallelerinde, Ilgın ilçesi Gökbudak ve Dığrık mahallelerinde hayvan hareketliliği yasaklanmıştır. İdari ve fenni tedbirler uygulanacak olup, vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmaları rica olunur" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

İmrenler Çamlıca Konya Sağlık Haberler

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