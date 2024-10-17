KOAH Riski Artıyor: Sigara Kullanımı ve Alevlenmelere Dikkat

GÖĞÜS Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doç. Dr. Aygül Güzel, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) risk faktörleri arasında sigara kullanımının ilk sırada yer aldığını söyledi. KOAH'ta erken tanının hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Güzel, sigara kullanan, öksürük, balgam ve nefes darlığı çekenlerin mutlaka solunum fonksiyonu testine girmelerini tavsiye etti.

KOAH'a karşı uyarılarda bulunan Medipol Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doç. Dr. Aygül Güzel, havaların soğuması ve kış ayının yaklaşmasıyla birlikte kronik akciğer hastalıkları ve alevlenme şikayetiyle gelen hastaların sayısında artış olduğunu söyledi. Doç. Dr. Güzel, "Bu hastalıklar arasında bizim en sık gördüğümüz KOAH'dır. Hava yolları ve akciğer dokusunda ilerleyici bir yangı meydana gelmektedir. Hava yollarında daralma, salgı yapan bezlerde artma, akciğer dokusunda hasarlanma oluşmaktadır" dedi.

'PASİF DUMANA MARUZ KALMAK DA RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDA'

KOAH için en önemli risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu belirten Doç. Dr. Güzel, "KOAH, yüzde 80 sigara kullanımıyla ilişkindir. Diğer tütün ürünlerinin de kullanımı KOAH'ı tetiklemektedir. Pasif dumana maruz kalmak, iç ve dış ortamdaki hava kirliliği ve çocukluk yaşta geçirilen akciğer enfeksiyonları gibi başlıklar, KOAH için risk faktörleri arasında yer almaktadır. KOAH'ın en önemli yakınması öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığıdır. KOAH hastalarında nefes darlığından dolayı sıklıkla efor kısıtlaması yaşanmaktadır. Hastalar, hareket etmekten ve egzersiz yapmaktan kaçınıyor. Oysa ki biz hastalarımıza kaslarını güçlendirmeleri adına haftada 5 gün, 30 dakikalık tempolu yürüyüşler yapmalarını tavsiye ediyoruz. Burada kasların güçlenmesi oldukça önemlidir" diye konuştu.

'HER ALEVLENMEDE SOLUNUMSAL FONKSİYON KAYBI YAŞANIYOR'

Hastalar durumun ciddiyetinin farkında olmadığını söyleyen Doç. Dr. Güzel, "Hekim kontrolüne gelmemek, hastalığın tanısını da geciktirmektedir. Hastamızda tekrarlayan öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri varsa bir de sigara kullanıyorsa, mutlaka solunum fonksiyon testi ve diğer testleri yaptırması gerekmektedir. KOAH, alevlenmelerle seyreden bir hastalık. Hastalarımızı tedavi ederken hem yakınmalarını tedavi etmeyi hedefler, hem de hastamızın alevlenmeye girmemesini sağlarız. Her bir alevlenmede hasta ciddi solunumsal fonksiyon kaybı yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

'MUTLAKA GRİP VE ZATÜRRE AŞILARI OLMALI'

"Viral enfeksiyonların arttığı bir dönemdeyiz" diyen Doç. Dr. Güzel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Alevlenme demek, hastanın son 14 gün içerisinde var olan semptomlarında artış olması demektir. Hastanın öksürüğü ve nefes darlığı artar. KOAH, alevlenmesinin en sık sebebi viral ve bakteri enfeksiyonlardır. Hastamızın alevlenmeye girmemesi için mutlaka grip ve zatürre aşılarını olmalı, sigara kullanımını da bırakmalıdır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde ise dışarı çıkılmaması gerekmektedir. Toplu ve kalabalık ortamda mutlaka maske takmalıdır. İlaçların düzenli kullanımı, düzenli uyku ve kaliteli beslenme, risk faktörlerini en aza indirmektedir. Hastalık tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Ancak ilaçlarla süreci sağlıklı bir şekilde yürütebiliyoruz."