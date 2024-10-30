Kist Hidatik Hastalığına Dikkat: Prof. Dr. Altıntaş Uyarıyor

Türkiye Hidatidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazmiye Altıntaş, köpeklerden çocukken insanlara bulaşıp ileri yaşlarda kendini gösteren, insan ve hayvanların ölümüne kadar giden sonuçlar doğurabilecek "kist hidatik" hastalığına karşı tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Altıntaş, bir konferans için geldiği Edirne'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlardan bulaşan "kist hidatik (parazit)" hastalığının yaygın olduğunu ancak çok bilinmediğini söyledi.

Hastalığın hayvan kesimlerinin ardından hastalıklı iç organların çevreye atılması ve bunu yiyen köpeklere bulaşmasıyla yayıldığını belirten Altıntaş, "Köpekler hasta olduğunda dışkılarıyla hastalıklı yumurtalıkları dışarıya bırakıyorlar. Dışkılardaki yumurtalar uzunca bir süre dış ortamda canlı kalabiliyor. Otlayan hayvanlarımıza ve bir şekilde insanlara da ağız yoluyla bulaşabiliyor." dedi.

"Karaciğer ve akciğere zarar veriyor"

Altıntaş, bu hastalığın kan yoluyla tüm organlara ulaştığını ve başta karaciğer ve akciğere zarar verdiğini vurguladı.

Hastalığa çocuk yaşlarda yakalanıldığını ve ileri yaşlarda ortaya çıktığını dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Akciğer ve karaciğerde kesecikler halinde kendini gösteriyor ve hastalık uzun yıllar sonra ortaya çıkıyor. Hayvanlardan bulaşan 'kist hidatik' hastalığı sinsi bir hastalık. İlaçla kesin çözümü yok ancak ameliyatla bu hastalıktan kurtulabiliyorlar. Hastalığın tedavisi ise uzun yıllar sürüyor. İnsanların bu hastalığı alıp da tedavi olmaktansa hastalığı almamak için kendilerini korumalarını gerektiğini düşünüyoruz. Halk sağlığı o nedenle çok önemli. Hayvanlardan bulaşan 'kist hidatik' hastalığından korunmak çok basit. Herkes evinde köpek besliyor olabilir. Öncelikle köpeğinizi veteriner hekimlere götürüp parazit aşısıyla tedbir alacaksınız. Bu tedbir sahipsiz hayvanlar için de yaygınlaştırılıp uygulanmalıdır ayrıca köpeğinizi her sevdiğinizde tedbiren ellerinizi yıkamalısınız."

"Ölümle sonuçlanabiliyor"

Altıntaş, tedavi olunmaması halinde ölümle sonuçlanabilecek durumların ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Köpeklere 3 ayda bir parazit ilacı verilmesinin önemine değinen Altıntaş, "Köpeğinizin parazit ilacı sonrası temizlenmesi mümkün. Parazit bulaşmış hastalarda oluşan kistler çok büyüyebiliyor ve bazen belirti vermeyebiliyor. 10, 15 santimetreye kadar varabilen hatta çocuk kafası büyüklüğünde olan kistlerle karşılaşıyoruz. Bu kist patlayabiliyor ve patladığı zaman anafilaktik şok dediğimiz zehirlenme sonucu insanlar hayatlarını kaybedebiliyorlar." şeklinde konuştu.

"Tükettiğiniz sebzeleri bol su ile yıkayın"

Prof. Dr. Altıntaş, hastalığın sebzelerle de insanlara bulaşabildiği uyarısını yaptı.

Özellikle yere yakın yetişen yeşillikleri tüketirken insanların daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Altıntaş, şöyle devam etti:

"Marul, roka, maydanoz gibi sebzeleri tüketirken daha dikkatli olmalıyız. Eğer bu bitkilerin yetiştiği alanlara hasta olan köpeklerin girme şansı varsa ve bu bitkilerin arasında dolaşıp yakınına dahi dışkılarını bırakma ihtimali varsa dışkılardaki parazit yumurtaları bulaş olabilir. Yeşillikler ve tükettiğiniz sebzeleri bol su ile yıkayın, dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da budur. Tedbirini aldığımız sürece bu hastalıktan korunmamız da mümkündür."