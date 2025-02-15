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Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

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Kış aylarında tekrar etkisini göstermeye başlayan influenza ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının tehlikelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Ercan Kayış, "Hasta çocukları okula göndermeyin. Bu, hem çocuğunuzu hem de diğer çocukları korur. Ateş, nefes darlığı, inatçı öksürük varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun" dedi.

Kış aylarında zaman zaman artan influenza virüsü tekrar etkisini göstermeye başladı.

"TEDAVİ EDİLMEZSE..."

Özellikle influenza yani grip virüsünün küçük çocuklarda yüksek ateş, kas ağrıları, titreme, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ercan Kayış, "Bu durum tedavi edilmezse orta kulak iltihabı, zatürre ve bronşite yol açabilir. RSV virüsü ise özellikle 2 yaş altı bebeklerde solunum güçlüğüne neden olabilir" diye konuştu.

"KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇININ"

Çocukları koruma yolları konusunda bilgiler paylaşan Kayış, "Bağışıklık sistemini güçlendirin. C vitamini içeren meyveler, protein kaynakları ve bol sıvı tüketimi önemlidir. El hijyenine dikkat edin. Virüsler en çok eller yoluyla bulaşır. Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçının. Kreş, okul ve oyun alanlarında bulaş riski çok yüksektir. Hasta çocukları okula göndermeyin! Bu, hem çocuğunuzu hem de diğer çocukları korur." şeklinde konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Kayış, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ateş, nefes darlığı, inatçı öksürük varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun. Unutmayın, erken teşhis ve doğru tedavi, ciddi komplikasyonları önleyebilir"

Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık
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