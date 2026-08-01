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Kırıkkale'de yılın ilk 6 ayında 14 bin 541 kişi ücretsiz kanser taramasından faydalandı

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Kırıkkale'de yılın ilk 6 ayında 14 bin 541 vatandaş kanser taramasından faydalandı.

Kırıkkale'de yılın ilk 6 ayında 14 bin 541 vatandaş kanser taramasından faydalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2026 yılı Ocak-Haziran ayları arasında yapılan ücretsiz kanser taramasında 14 bin 541 vatandaşın faydalandığı belirtilen açıklamada, erken teşhis amacıyla gerçekleştirilen taramalar sayesinde, ileri değerlendirmeye ihtiyaç duyan vatandaşların, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği, tanı ve tedavi süreçlerinin planlandığı ifade edildi.

Ücretsiz kanser taramalarından faydalanmayı ihmal etmemeleri konusunda uyarılan vatandaşların, kanser taramalarına KETEM, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla ulaşabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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