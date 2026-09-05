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Kütahya'da Şap Hastalığı: Canlı Hayvan Pazarı 15 Gün Kapatıldı

Kütahya'da Şap Hastalığı: Canlı Hayvan Pazarı 15 Gün Kapatıldı
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Kütahya'nın Kınık köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Kütahya Merkez Canlı Hayvan Pazarı 15 gün süreyle kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, koruma ve gözetim bölgesindeki duyarlı hayvanların aşılama çalışmalarının sürdüğünü ve alınan tedbirlere uyulması gerektiğini bildirdi.

Kütahya Merkez Kınık köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koruma ve gözetim bölgesinde bulunan duyarlı hayvanların aşılama çalışmaları süresince Kütahya Merkez Canlı Hayvan Pazarı'nın 15 gün süreyle kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kararın Kütahya Valiliği Komisyon Kararı doğrultusunda uygulanacağı ifade edilerek, üretici ve vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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