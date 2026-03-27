Kazakistan'da geçen yıl 13 binden fazla kişi kanserden hayatını kaybetti

Kazakistan'da geçen yıl 13 bin 886 kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazakistan Halk Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Erik Bayjünisov, Zakon.kz muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede kanser hastalıklarının sık tespit edildiğini söyledi.

Bayjünisov, Kazakistan'da geçen yıl 13 bin 886 kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Her yıl farklı türlerdeki kanser nedeniyle 13 ila 15 bin insanı kaybediyoruz." dedi.

Ülkede her yıl yaklaşık 41 bin yeni kanser vakası tespit edildiğini aktaran Bayjünisov, "Bu da ülkede her gün yaklaşık 113 yeni hastaya kanser teşhisi konulduğu anlamına geliyor. Şu anda 234 bin kişi onkolojik hastalıklar nedeniyle kayıt altında bulunuyor." diye konuştu.

Bayjünisov, aynı zamanda ülkede halk arasında erken teşhisin önemine yönelik farkındalığın arttığına işaret ederek, "Kanser erken evrede tespit edilirse, hastaların hayatta kalma oranı ve yaşam süresi o kadar yüksek oluyor. Son yıllarda bu göstergeler iyileşiyor ve bu da şüphesiz önemli bir başarı olarak değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.