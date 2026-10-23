Kayseri'de uzman uyardı, risk grubundakiler grip aşısını her yıl yaptırmalı

Kayseri Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Haydar Ürün, sonbaharla birlikte grip virüslerinin daha aktif hale geldiğini belirterek, özellikle risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi. Ürün ayrıca, halk arasında soğuk algınlığı ile gribin karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Grip ile soğuk algınlığı ve nezlenin toplumda sıklıkla karıştırıldığını ifade eden Dr. Haydar Ürün, grip hastalığının İnfluenza grubu virüslerin neden olduğu ateşli bir enfeksiyon olduğunu belirtti. Dr. Ürün, nezle ve soğuk algınlığında genellikle burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı görülürken, gripte yüksek ateş, yaygın halsizlik, kas ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkabildiğini kaydetti. Sonbahar aylarında virüslerin daha aktif hale geldiğini ve insanların kapalı, toplu alanlarda daha fazla vakit geçirmesinin bulaşma hızını artırdığını dile getiren Ürün, gripten korunmak için alınması gereken önlemlere dikkat çekti. Ürün, "Grip, İnfluenza grubu virüslerin yaptığı ateşli, viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Toplumumuzda grip ile soğuk algınlığı, nezle sıklıkla karıştırılmaktadır. Nezle ve soğuk algınlığında sadece burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı olurken; gripte kuru yakıcı ateş, yaygın halsizlik, kas ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı şikayetleri olabilir. Sonbaharda virüsler daha aktif hale gelmekte. Ayrıca insanların toplu alanlarda daha sık bulunmaları sebebiyle bu virüslerin bulaşma hızı daha da artmakta. Kirli ortamlara girilmek zorunda kalındığında hastalarımıza maske takmalarını, sık sık ellerini yıkamalarını öneriyoruz. Eğer ateş, öksürük gibi şikayetler varsa da temiz mendil kullanmalarını ya da ellerine değil kollarına veya dirseklerine hapşırmalarını öneriyoruz" dedi.

"Grip aşısı her yıl tekrarlanmalı"

Türkiye'de ekim ile mart ayları arasında gribin yaygın görüldüğü bir dönem yaşandığını belirten Ürün, grip virüsünün değişime uğraması nedeniyle aşının her yıl tekrarlanması gerektiğini vurguladı. Özellikle 65 yaş üstündekiler, bakımevi ve huzurevlerinde kalanlar ile kronik hastalığı bulunan kişilerin grip aşısı yaptırmasının önem taşıdığını ifade eden Ürün, kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek hastalığı bulunanlarla bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananların da aşı konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ürün, "Türkiye'de ekim ile mart ayı arasında gribin yaygın olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bilhassa riskli hasta gruplarında grip aşısının yapılmasını önermekteyiz. Grip aşısı, virüsün kendisini yılda bir defa değiştirmesi sebebiyle her yıl tekrarlanması gereken bir aşıdır. Bilhassa 65 yaş üstü insanlara, bakımevinde kalanlara, huzurevinde yaşayanlara ya da kronik hastalığı olanlara grip aşısının yılda bir defa yapılması önerilmekte" ifadelerini kullandı.

"Grip aşısı çocuk ve gebelerde de önem taşıyor"

Gribin yalnızca yetişkinlerde değil çocuklarda da ağır sağlık sorunlarına neden olabileceğine işaret eden Ürün, hastalığın zatürre, beyin iltihabı ve kalp kası iltihabı gibi komplikasyonlara yol açabildiğini, bu durumların ölümle sonuçlanabildiğini belirtti. Risk grubundaki çocukların da aşılanmasını önerdiklerini kaydeden Ürün, 6 aylıktan itibaren risk taşıyan çocuklara grip aşısı yapılmasının önemine dikkat çekti. Grip enfeksiyonunun gebelerde daha ağır seyredebildiğini ve bu grupta ciddi sonuçlarla karşılaşılabildiğini ifade eden Ürün, gebelerin de aşı konusunda bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ürün, "Grip enfeksiyonu gebelerde de ağır seyretmekte. Ölüm oranının bu grupta fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gebeliğin ilk 3 ayından sonraki dönemlerde gebelerimize aşı yaptırmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı