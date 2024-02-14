Kars'ta erken doğan bebek ambulans uçakla Van'a sevk edildi

KARS - Kars'ta solunum yetmezliği ile erken doğum yapan Yılmaz bebek, doğumundan 7 saat sonra ambulans uçakla Van'a sevk edildi.

Kars Harakani Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Yılmaz çiftinin 28+1 haftalık olan bebekleri 1 kilo olarak erken dünyaya geldi. Solunum rahatsızlığı yaşayan bebeğin 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım ihtiyacı için Van Lokman Hekim Hayat Hastanesine sevki talep edildi. Ambulansla Harakani Havalimanı pistine getirilen bebek, burada kendisi için gelen ambulans uçağa alınarak Van'a götürüldü.

Erken doğumdan dolayı solunum yetmezliği yaşayan bebek, Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.