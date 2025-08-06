Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı Denetimleri Sürüyor

Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı Denetimleri Sürüyor
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde kapalı alanlarda sigara yasağına ilişkin denetimlerin sürdüğünü ve pasif içiciliğin sağlık sorunlarına yol açmaması için gereken tedbirlerin alındığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına ilişkin denetimleri sürdürdüklerini açıkladı.

Bakan Kemal Memişolu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görevimiz temiz hava', Türkiye genelinde, kapalı alanlarda sigara yasağına dair denetimlerimizi sıkı biçimde sürdürüyoruz. Özellikle pasif içiciliğin neden olabileceği sağlık sorunlarının önüne geçmek için gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Sahada özveriyle çalışan ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Paylaşımda, denetimlere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOmer Yilmaz:

İstanbul Sultangazi hiç kimse gezmiyor

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