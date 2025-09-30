Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı İstanbul'da Gerçekleşti

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde, kalp damar cerrahları ile basın mensuplarının bir araya geldiği "Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı" yapıldı.

İstanbul'da hastalıkların farkındalığını artırmak amacıyla "Sağlıkta Ortak Akıl" mottosuyla düzenlenen Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı'na alanında uzman doktorlar ile basın mensupları katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, medyanın rolünün önemine değinerek, sağlık alanında doğru bilgiye ulaşmanın gittikçe zorlaştığını ifade etti.

Sargın, yılda 70-80 bin kalp ameliyatı yaptıklarını, 3 milyon hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini söyledi.

Basın mensuplarının bir haberle 70 milyon kişiye ulaştığını kaydeden Sargın, "Dolayısıyla sizlerin rolü çok önemli. Bizler ameliyathanede çok mutluyuz, bize göre dünyanın en güzel yeri ameliyathane ama ameliyathaneden çıktığımızda hem topluma ulaşmak hem de yanlış bilgiyle mücadele etmek çok zor." dedi.

Basın mensuplarıyla ortak akılla neler yapılabileceğini çalıştayda masaya yatıracaklarını belirten Sargın, "Biz içeride bir hastanın damarına baypas yapabiliyoruz, bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Ama dışarı çıktığımızda sizin bir cümleniz 70 milyona ulaşabiliyor. Dolayısıyla hem ülkemizin hem yakınlarımızın sağlığı hepimizin omuzlarında diye düşünüyoruz. Bunu biz tek başımıza yapamayız." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve Doç. Dr. Murat Sargın, çalıştaya katılan sağlık muhabirleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Çalıştayda, sağlık muhabirleri haber yaparken karşılaştıkları zorlukları ve sağlık derneklerinin bu konularda medyaya yardımcı olması gerektiğini anlattı.