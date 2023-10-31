Kalp ve böbrek yetmezliği olan hasta ambulans helikopterle sevk edildi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği bulunan Fatım Uğur, rahatsızlanınca ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği bulunan Fatım Uğur (71) rahatsızlanınca ambulans helikopter ile Diyarbakır'a sevk edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği bulunan Fatım Uğur, rahatsızlanınca ailesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Fatım Uğur ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şikayetleri artan Uğur, İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık