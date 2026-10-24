Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilere eğitim verdi. Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda verilen eğitimlerde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve hastalıklardan korunma anlatıldı.

Kahramanmaraş'ta İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen programla, ilkokul çağındaki çocukların sağlık konusundaki farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor. Program kapsamında Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında eğitimler verildi. Öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve hastalıklardan korunma konularında bilgi verildi.

Çocukların öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında uygulamaları hedeflenirken, sağlık bilincinin ailelere ve topluma yayılması da amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turistleri kiliseye alan rahip eylemcilere hareket çekti!

Kilisenin kapılarını turistlere açtı, eylemcilere böyle karşılık verdi
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti