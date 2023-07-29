Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Malatya'da Psikososyal Destek Merkezi Açıldı

"Asrın felaket" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Türk Psikologlar Derneği tarafından oluşturulan Nefes Psikososyal Destek ve Yaşam Merkezi törenle açıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Teknopark konteyner kentinde kurulan ve içerisinde 16 konteynerin yer aldığı merkezde, 3 psikolog tarafından afetzedelere psikososyal destek veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Psikologlar Derneğinin oluşturduğu Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı (DEPSDA) kapsamında Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de de faaliyet gösteren merkezlerde, depremzedelerin yaşadığı travmaların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Proje yürütücüsü İstanbul Medipol Üniversitesi Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç, depremlerin ardından afet bölgelerini gezerek model oluşturduklarını ve o model kapsamında psikososyal destek ve yaşam merkezi projesini geliştirdiklerini söyledi.

Malkoç, Nefes Psikososyal Destek ve Yaşam Merkezi'nin 6 farklı şehirde yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Biz psikologlar derneği olarak 25 senedir afet sonrası bu tür programları geliştiriyoruz. Ülkemizde ilk defa bu kadar büyük ölçekli bir afet yaşıyoruz. Bu da programın daha büyük ölçekli uygulanması anlamına geliyordu. Fon arayışlarımız başladı. Avrupa insanı yardım komisyonunun desteklediği birtakım vakıflar üzerinden fonlar var. İmecenin, Mozaik Vakfı'nın sağladığı fonlar var. Bu fonlarla beraber bu programı geliştirdik."

Malkoç, yaşam merkezinde çeşitli aktivitelerin yapıldığını, amaçlarının psikolojik olarak depremden etkilenen vatandaşların güçlenmesini ve eski rutinlerine dönmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Gönüllülere çağrı

Yaşam merkezlerinde gönüllü çalışanlara ihtiyaç duyduklarını aktaran Malkoç, "Yaklaşık 17 konteynerimiz var. Yaşam merkezinde çalışan profesyonellerimiz, merkez sorumlumuz, sosyal hizmet uzmanımız, profesyonellerimiz ayrıca gönüllülerimiz var. Hep birlikte hizmet vermeye çalışıyoruz. Maalesef biz deprem bölgesini unutmuş vaziyetteyiz. Burada ihtiyaçlar devam ediyor. Meslektaşlarımız gönüllülüğüne ihtiyacımız var. Konteyner kentler oluşturulmuş birçok hizmetler sağlanıyor. Ama yine desteğe ihtiyacımız var. Bu durumun en az iki sene süreceğini tahmin ediyorum. O yüzden de burada dayanışmaya buradaki vatandaşlara destek olmaya herkesi çağırıyorum." dedi.

Deprem bölgesindeki insanların psikososyal desteğe ihtiyaçları olduğunu, fon buldukça projenin süresini uzatmayı planladıklarını aktaran Malkoç, "Deprem bölgesi genelinde Osmaniye, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman ve Malatya merkezlerimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu projemiz 6 aylık bir projeydi. Fakat ikinci 6 ay içinde fonu sağladık. Fon buldukça sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü buranın ihtiyaçlarını karşılamak ciddi bir maliyet gerektiriyor. Devletten herhangi bir kaynak almıyoruz. Devletin uğraştığı çok ciddi mücadele verdiği bir alan var. Onun için kamu kaynaklarından ziyade daha çok yerel ya da genel anlamada birçok fon sağlayıcının bize destek vermelerini isterim" diye konuştu.

Proje yürütücüsü Psikolog Zeynep Şeker ise 6 ilde psikososyal destek hizmeti sunduklarına değinerek "Çocuklara, gençlere, yetişkinlere, ailelere, yaşlılara hem bireysel anlamda hem grup alanında birçok farklı çalışma gerçekleşiyoruz. Birçok ilde hem kamu kuruluşları hem sivil toplum kuruluşları canla başla çalışmalar gerçekleştiriyor. Hem psikososyal aynı zamanda insani yardım alınıyor. Bizler de işin psikososyal destek kısmında destek oluyoruz. Bu anlamında birçok kurum ve kuruluşla iş birliği yapıyoruz." dedi.

Malatya saha sorumlusu Psikolog Ece Ergün ise destek ve yaşam merkezinde çocuklara, yetişkinlere, yaşlı hastalara bireysel ve grup seansları uyguladıklarını söyledi.

Nefes Psikososyal Destek ve Yaşam Merkezi'nin açılışı çınar ağacı dikimiyle gerçekleştirildi.