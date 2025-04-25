Japonya'da Kızamık Vakalarında Artış: 78 Vaka Bildirildi

JAPONYA'da kızamık vakalarının ülke genelinde artış gösterdiği bildirildi.

Japonya Sağlık Güvenliği Enstitüsü (JIHS), 2025 yılı başından itibaren toplam 78 kızamık vakasının bildirildiğini açıkladı. Yetkililer, vakaların yarısının yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu. JIHS uzmanlarından Sunagawa Tomimasa, kızamığın bulaşıcı bir viral enfeksiyon olduğunu ve belirli bir tedavisi bulunmadığını vurgulayarak korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu kaydetti. Çocukların tam doz aşılarının tamamlanmasının önemine değinen Sunagawa, yurt dışına seyahat edecek kişilerin gidilecek ülkelerdeki salgın durumunu dikkate almaları gerektiğini de aktardı.