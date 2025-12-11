İzmir Şehir Hastanesi 26 ayda 8 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu

İzmir Şehir Hastanesi, hizmete girdiği 15 Ekim 2023'ten bu yana 8 milyon civarında hastaya hizmet verdi.

Türkiye'nin 4. büyük, Ege Bölgesi'nin ise en büyük şehir hastanesi olan 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesinde, 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 450 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor.

Hastane bünyesinde, genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezi yer alıyor.

İzmir'in sağlık üssü, ileri teknoloji cihazlar ve gelişmiş olanaklarıyla öne çıkıyor.

8 bin kişi görev yapıyor

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, AA muhabirine, burada vatandaşlara en iyi hizmeti verdiklerini söyledi.

Hastaneden bir kez sağlık hizmeti alanların yanı sıra bir kişinin çeşitli branşlardaki sağlık hizmeti ihtiyacı nedeniyle birçok kez hastaneye başvurduğunu anlatan Gökalp, "İzmir Şehir Hastanesi, açıldığı günden beri tedavi hizmeti verdiği 8 milyon insanla, İzmir nüfusunun yaklaşık 2 katına hizmet vermiş durumdadır. Yaklaşık 250 bine yakın hastayı ameliyat ettik. Günde 500 civarında hastaya anestezi vererek işlem yapıyoruz, bunun 300'ü ameliyat, diğerleri endoskopi ve kolonoskopi gibi diğer işlemler." diye konuştu.

Gökalp, 6 bini sağlık çalışanı olmak üzere toplam 8 bin kişinin görev yaptığı hastaneye Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra farklı ülkelerden gelenlerin olduğunu belirterek, yurt dışından gelen 250 kişinin hastanede sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Şehir hastanelerinin sağlık sistemindeki önemini vurgulayan Gökalp, şöyle devam etti:

"Bu hastanelerin sunduğu sağlık hizmetinin standartları çok yüksek. Tıbbi cihazlar, son teknolojik cihazlar. Amerika'da, Avrupa'da herhangi bir hastaneye gitseniz de bu cihazlar var. Devletimiz bu hastaneyi sadece yapmakla kalmadı, insan kaynağını da yetiştirerek ve istihdam ederek çok iyi bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Dünyanın pek çok yerinde hastane ziyaret etmiş bir insan olarak söyleyebilirim ki bu hastanenin standartları dünya standartlarının da üzerinde."

Kardiyoloji polikliniğinde tedavi gören Veli Plan da hastaneye birçok kez başvurduğunu, sunulan sağlık hizmetinden memnun olduğunu kaydetti.

Kalp nakli için hastanede olan 60 yaşındaki Ahmet Yüksel ise bir yıldan bu yana İzmir Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü, ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi.