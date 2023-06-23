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Isparta'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Isparta'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Sağlık Haberleri

Isparta'nın Gelendost ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Reşat Erdoğdu (20) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet Yenice ve Köke köyleri arasında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Erdoğdu ile motosikletteki Veli Batuhan Tarhan (18) yaralandı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğdu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine götürülen Tarhan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Reşat Erdoğdu (20) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet Yenice ve Köke köyleri arasında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Erdoğdu ile motosikletteki Veli Batuhan Tarhan (18) yaralandı.

Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğdu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine götürülen Tarhan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ümmet Muhammet Gülgeç - Sağlık

Gelendost Isparta Sağlık Haberler

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