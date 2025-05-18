İran'da Yılda 70 Bin Kişi Sigara Nedeniyle Hayatını Kaybediyor

İran'da Yılda 70 Bin Kişi Sigara Nedeniyle Hayatını Kaybediyor
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İran Tütünle Mücadele Derneği Başkanı Muhammed Rıza Mescidi, sigara tüketimi nedeniyle ülkesinde her yıl 70 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bu durumun kalp, kanser gibi hastalıklarla ilişkisini vurguladı.

İran'da Tütünle Mücadele Derneği Başkanı Muhammed Rıza Mescidi, yılda 70 bin kişinin sigara tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mescidi, Tahran'daki dernek binasında "Ulusal Tütünsüz Yaşam Haftası" münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Mescidi, " İran'da sigara nedeniyle yılda 70 bin kişi ölüyor. Erkeklerin yaklaşık yüzde 22'si sigara kullanırken, bu oran kadınlarda yüzde 5'in altında." dedi.

Ülkesinde ölümlerin yüzde 70'inden fazlasının kalp ve damar, kanser, kronik solunum yolu hastalıkları, diyabet ve sinirsel-psikolojik bozukluklara bağlı olduğunu belirten Mescidi, geçtiğimiz yıl İran'da kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 160 bin, inme (felç) nedeniyle 135 bin ve kanserden 87 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bu hastalıkların ortaya çıkmasında tütün ürünleri tüketiminin önemli rol oynağını vurguladı.

İran'da nüfusun yaklaşık yüzde 14'ünün tütün ürünü kullandığına işaret eden Mescidi, sigara ile mücadele konusunda İran Meclisi'nde alınan kararların yeteri kadar uygulanmamasını da eleştirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Sağlık
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