İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü 4'lü Çapraz Nakille Dünya Literatürüne Girdi

Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, yapılan 4'lü çapraz nakille dünya literatürüne girdi. Bilim insanlarının yazdığı algoritma sayesinde birbirini hiç tanımayan hasta ve donörler eşleştirilerek, hastaların karaciğer nakli olup sağlığına kavuşması sağlandı. Bu başarı Amerikan Journal of Transplantation dergisinde yayımlandı.

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü, yapılan 4'lü çapraz nakille dünya literatürüne girdi. 4'lü çapraz nakil, ABD'nin saygın bilimsel dergilerinden Amerikan Journal of Transplantation'un temmuz sayısında yayımlandı.

Daha önce 5 kişiye aynı anda karaciğer nakli gerçekleştirerek dünya literatürüne giren İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde bu kez de 4'lü çapraz nakil yapıldı. Bilim insanlarının yazdığı algoritmayla birbirini hiç tanımayan hasta ve donörler eşleştirilerek, hastaların karaciğer nakili olup, sağlığına kavuşmasını sağlandı. 4'lü çapraz nakil, ABD'nin saygın bilimsel dergilerinden Amerikan Journal of Transplantation'un temmuz sayısında yayımlandı.

Donör Esra Koç ise 25 Nisan'a ameliyat olduğunu söyleyerek, "İyi ki Malatya'ya gelmişiz, çok iyiyiz. Halk arasında yanlış bilinen şeyler var. Donör olduktan sonra yarım insan olunuyor gibi bilinen yanlışlar var. Bunlar kesinlikle yanlış. Çok iyiyim. İki canı kurtarmış olmanın verdiği mutluluk var" diye konuştu.