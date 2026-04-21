İngiltere'de 1 0cak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı

İngiltere parlamentosu, 1 Ocak 2009'dan sonra doğan çocukların hayat boyu sigara satın almasını engelleyecek olan "Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı" üzerinde nihai mutabakata vardı.

İngiltere'de tütün ve tütün ürünleri kullanmayan bir nesil hedefleyen kapsamlı sağlık reformunda, İngiltere parlamentosunu oluşturan Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'nın ortak onayıyla yasalaşma yolunda önemli bir adım atıldı. Yeni düzenlemeye göre, şu an 17 yaşında ve daha küçük olan çocuklar, hayatları boyunca yasal olarak tütün ve tütün ürünü satın alamayacak.

Kraliyet onayının ardından yürürlüğe girecek yasayla birlikte Sağlık Bakanlığı, tütün ve nikotin ürünlerinin ambalajlarından aromalarına kadar geniş bir yelpazede düzenleme yetkisine sahip olacak.

Ülkede önlenebilir ölüm ve hastalıkların en büyük sebebi olarak gösterilen sigara kullanımına karşı başlatılan bu seferberlik, kamusal alanlardaki kısıtlamaları da genişletiyor. Elektronik ve normal sigara kullanımı; çocukların bulunduğu araçlar, oyun alanları, okul çevreleri ve hastane girişlerinde yasaklanırken, bar bahçeleri, plajlar ve özel açık alanlar ile konut içleri yasak kapsamı dışında tutuldu.

"Bir nesildeki en büyük müdahale"

Sağlık Bakanı Baroness Merron, tasarının parlamentodaki sürecinin tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra, bu tasarının parlamentodaki yolculuğunun sonuna işaret ediyor. Bu çığır açıcı bir yasa tasarısıdır, dumansız bir nesil oluşturacak. Aslında bu, bir nesildeki en büyük halk sağlığı müdahalesidir ve tüm saygıdeğer lordlara hayat kurtaracağını temin edebilirim" ifadelerini kullandı.

Düzenlemeye yönelik eleştiriler de parlamentoda yankı buldu. Muhafazakar eski milletvekili Lord Naseby, yasanın perakende sektörü başta olmak üzere birçok kesimi rahatsız ettiğini savunarak, "Gerçekten ihtiyacımız olan şey, insanları sigara içmeye başlamamaları için nasıl eğiteceğimizi doğru şekilde anlamaktır" dedi.

"Tütün endüstrisi, verdikleri zararı azaltmak için bir vergi yoluyla ödeme yapmalıdır"

Sivil toplum kuruluşları da yasal düzenlemeyi ülkenin sağlık geleceği için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Astım ve Akciğer Sağlığı UK (Asthma + Lung UK) kuruluşundan Sarah Sleet, yasanın kabul edilmesinin halk sağlığını korumak adına büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Mevcut sigara kullanıcılarının da desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Sleet, "Hükümet, mevcut sigara içenlerin yaygın sigara bırakma desteği sağlanarak geride bırakılmamasını sağlamalıdır. Tütün endüstrisi, Birleşik Krallık genelinde bu hayati hizmetleri finanse ederek verdikleri zararı azaltmak için bir vergi yoluyla ödeme yapmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere hükümeti, uzun süredir tütün ürünlerinde vergi oranlarını artırarak ve kapalı alanlarda sigara içimini yasaklayarak tüketimi azaltmaya yönelik sıkı politikalar uyguluyor. Yeni düzenlemeyle birlikte ülke, 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara tütün satışını kademeli olarak yasaklamayı hedefleyen ilk ülkeler arasında yer alıyor. - LONDRA

