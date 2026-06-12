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HG Hospital'dan satış iddialarına ilişkin açıklama

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Kahramanmaraş'taki HG Hospital yönetimi, hastanenin satıldığı veya el değiştirdiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren HG Hospital Yönetimi, son günlerde bazı yerel basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan satış ve devir iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Hastane yönetimi, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kurumun faaliyetlerini mevcut yönetim anlayışıyla sürdürdüğünü bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, hastanenin satıldığı, el değiştirdiği veya yönetim yapısında kamuoyuna yansıtıldığı şekilde herhangi bir değişiklik yaşandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Söz konusu haber ve paylaşımların somut bilgiye dayanmadığı ifade edilen açıklamada, bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Son günlerde bazı yerel basın organları ve sosyal medya mecralarında, HG Hospital hakkında gerçeği yansıtmayan, kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik çeşitli haber ve paylaşımların yer aldığı görülmektedir. Hastanemizin satıldığı, el değiştirdiği veya yönetim yapısında kamuoyuna yansıtıldığı şekilde değişiklikler yaşandığı yönündeki iddialar asılsızdır. Bu tür haber ve paylaşımlar hiçbir somut bilgiye dayanmamakta olup, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. HG Hospital olarak faaliyetlerimize aynı yönetim anlayışı, güçlü kadromuz ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışımızla kesintisiz şekilde devam etmekteyiz. Hastalarımızın, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın yalnızca hastanemizin resmi açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ederiz. Kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar hakkında gerekli hukuki süreçler saklı tutulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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