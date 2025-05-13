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Hemşireler Haftası'nda Anlamlı Video: Amasya Üniversitesi Hemşireleri Duygularını Paylaştı

Hemşireler Haftası'nda Anlamlı Video: Amasya Üniversitesi Hemşireleri Duygularını Paylaştı
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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla hazırladıkları videoda meslekleriyle ilgili duygularını paylaştı. Hemşireler, hastalara verdikleri destek ve moral ile hayat kurtarma konusundaki önemlerini vurguladılar.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle video hazırladı.

Videoda hemşireler meslekleriyle ilgili duygularını kısa cümlelerle anlattı.

Hastalara gülümsemeyi, hastaların hayatlarına dokunabilmeyi, hayat kurtarmayı, hastalara umut olmayı, destek olmayı, hastaların yanında olmayı, onlara moral vermeyi, acıları paylaşmayı, her gün yeni bir fark yaratma imkanı ve daha birçok güzel duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşirelerin her gün yaklaşık 5 bin hastaya hizmet verdikleri belirtildi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Sağlık
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