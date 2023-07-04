Hastanede Refakatçi Tartışması: Sağlık Çalışanı Darbedildi

Aksaray'da bir hastanede refakatçi olan İrfan A., yeni çarşaf talebinde bulunduğu sağlık çalışanı İlyas Büyükkışla'yı darbetti. Olay sonrası sağlık çalışanı tedavi altına alındı.

AKSARAY'da, hastanenin yataklı servisinde tedavi gören yakınının yanında refakatçisi olan İrfan A. (20), yeni çarşaf talebinde bulunup tartıştığı sağlık çalışanı İlyas Büyükkışla'yı (46) darbetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin 3'üncü katında tedavi gören yakınının yanında refakatçı olan İrfan A. odasından çıkarak koridorda temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla'ya bağırarak çarşaf istedi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası İrfan A., İlyas Büyükkışla'yı darbetti. Yüzü kanlar içinde kalan sağlık çalışanı tedavi altına alındı. Diğer sağlık görevlileri 'beyaz kod' verdi. Olayla ilgili polis ekipleri İrfan A.'yı gözaltına aldı.