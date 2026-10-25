Hakkari Derecik'te kalbi duran yatağa bağımlı hasta Van'a helikopterle sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hakkari'nin Derecik ilçesinde rahatsızlanan ve kalbi duran üç yıllık yatağa bağımlı hasta, helikopter ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünün Aralık mezrasında yaşayan ve yaklaşık üç yıldır yatağa bağımlı olan Melisa Şanlı, rahatsızlanmasının ardından Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanedeki iki günlük tedavisinin ardından kalbi duran Şanlı'ya sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Şanlı, ileri tedavi amacıyla helikopter ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şanlı'nın güncel sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı