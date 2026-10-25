Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari Derecik'te kalbi duran yatağa bağımlı hasta Van'a helikopterle sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Derecik'te kalbi duran yatağa bağımlı hasta Van'a helikopterle sevk edildi Haber Videosunu İzle
Hakkari Derecik'te kalbi duran yatağa bağımlı hasta Van'a helikopterle sevk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde iki günlük tedavisinin ardından kalbi duran üç yıldır yatağa bağımlı hasta, helikopter ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan hastanın durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde rahatsızlanan ve kalbi duran üç yıllık yatağa bağımlı hasta, helikopter ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünün Aralık mezrasında yaşayan ve yaklaşık üç yıldır yatağa bağımlı olan Melisa Şanlı, rahatsızlanmasının ardından Derecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanedeki iki günlük tedavisinin ardından kalbi duran Şanlı'ya sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Şanlı, ileri tedavi amacıyla helikopter ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şanlı'nın güncel sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Kiminle savaştasınız' sorusuna Özgür Özel'den yanıt

Erdoğan'ın o sorusuna Özgür Özel'den yanıt! Bakın kiminle savaştaymış
Roma'ya sıçrayan protestolarda tarihi Kolezyum işgal edildi! Zarar bilinmiyor

Yazık ki ne yazık! Protestocular sonunda burayı da işgal etti
Malatya'da anne ve kızı KPSS'ye aynı okulda girdi! Kızı hazırlıkta annesine yardım etti

Anne ve kızı KPSS'de aynı okula düştü! Belgeye bakınca şaşırdılar
Ordu'da amatör futbolcu Osman Ismak, attığı golün ardından peş peşe 11 takla attı! Gol sevinci sosyal medyada ilgi gördü

Golü attı, kendini tutamadı! Peş peşe tam 11 takla attı
Zelenskiy'den ateşkes mesajı: Cephede operasyonları durdurmaya hazırız, toprak vermeyiz

Cephede savaşı durdurmaya hazır! Tek bir teklife kesin hayır
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi

Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
Doğumda odaya vantilatör koyan hastaneyle hukuk savaşı! 46 bin 400 lirasını geri alan babaya açılan dava reddedildi

Lohusa odasına vantilatör koydular! Hastane davayı kaybetti