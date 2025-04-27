GÜVEN Hastanesi 50. Yılında Tiroid Sonopatoloji Kursu Düzenledi

GÜVEN Hastanesi'nin 50. yılında 'Tiroid Sonopatoloji Kursu: Az Konuşulanlar' başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte tiroid hastalıklarına dair az bilinenler masaya yatırıldı.

Güven Hastanesi, 50. yılı kapsamında 'Tiroid Sonopatoloji Kursu: Az Konuşulanlar' başlıklı etkinlik düzenledi. Etkinliğe, 200'ün üzerinde hekim katıldı. Toplantının açılışını Mustafa Cesur ve Yeşim Çetinkaya Şardan yaptı.

VAKA ÖRNEKLERİYLE ANLATIM

Oturumlarda, tiroid hastalıklarına dair az bilinen konular vaka örnekleriyle birlikte ele alındı. Patoloji raporlarında yazan bilgilerin hastalık teşhis ve tedavisindeki önemini anlatan Dr. Banu Bilezikçi, bu bilgilerin doktorlar tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini detaylarıyla paylaştı. Dr. Berna İmge Aydoğan ise medüller tiroid kanseri olarak bilinen nadir tümör türünün görüntüleme bulguları ve diğer tiroid kanserlerinden farkları üzerine sunum yaptı.

NADİR GÖRÜLEN TİROİD PROBLEMLERİ

Dr. Seyfettin Ilgan, nadir karşılaşılan tiroid kanserlerinin teşhis ve tedavi süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Özellikle ameliyat sonrası dönemde izlenmesi gereken bulguları örneklerle açıkladı.

Nükleer tıp uzmanı Dr. Özdeş Emer ise bazı tiroid nodüllerinin ayırt edilmesinde kullanılan yeni yöntemlerden ve radyoaktif madde tutan nodüllere yaklaşım biçimlerinden bahsetti. Katılımcılar, güncel tanı ve tedavi bilgilerine bu sunumlarla ulaşma fırsatı buldu.

ONLİNE KATILIM

Etkinlik hem salonda fiziksel olarak hem de çevrim içi platformlar üzerinden canlı olarak takip edildi. Yoğun katılım nedeniyle birçok başvuru geri çevrilmek zorunda kaldı. Programın soru-cevap bölümünde ise etkinliğe katılan hekimlerin konuşmacılarla birebir etkileşim kurmasına olanak sağladı. Tiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel bilgilerin paylaşıldığı bu kurs sayesinde, konunun uzmanları deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu.