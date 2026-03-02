Haberler

Bakan Memişoğlu: Tüm zamanların en yüksek günlük kanser tarama sayılarına ulaştık

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ocak ayında 39 milyon hatırlatma mesajı gönderilerek başlatılan ücretsiz kanser taramalarında, şubat ayında günlük toplamda 38 bin tarama ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tüm zamanların en yüksek günlük kanser tarama sayılarına ulaştık" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ocak ayında ilgili yaş grubundaki vatandaşlarımıza 39 milyon hatırlatma mesajı göndererek ücretsiz kanser taramalarına davet ettik. Vatandaşlarımız tarafından bu çağrımıza gösterilen yoğun ilgiyle şubat ayı itibarıyla günlük 20 bin 100 kalın bağırsak kanseri taraması, 10 bin 226 serviks kanseri taraması, 8 bin 7 meme kanseri taraması gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayılarına ulaştık. Bir mesajla başlayan farkındalık, binlerce erken teşhise ve yeni umutlara dönüştü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

