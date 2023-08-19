Görme engelli müzik öğretmeni yaşlılara müzik dinletisi sunuyor

ANKARA'da doğuştan görme engelli olan ve bakanlığa bağlı Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan müzik öğretmeni Burak Can Kabaardıç (23), özellikle Alzheimer ve demans hastası yaşlılara müzik dinletisi sunarak rehabilitasyonlarına katkıda bulunuyor.

Doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Burak Can Kabaardıç, 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne atandı. Özellikle Alzheimer ve demans hastası yaşlılara müzik dinletisi sunarak rehabilitasyonlarına katkıda bulunan Kabaardıç, günün belirli saatlerinde yaşlılar ile bir araya gelip, onları için yan flüt ve org çalıyor. Kabaardıç, huzurevi sakinlerden oluşan Genç Büyükler Türk Halk Müziği Korosu'nda onlarla birlikte müzik yapıyor.

'OLUMLU SONUÇLAR ALIYORUM'

Kabaardıç, çocukluğundan itibaren müzik ile iç içe olduğunu belirterek, "Yaşlılara bir şey öğretmek zor. Hatta demans hastalarına bir şey öğretmek imkansız gibi. Çoğu konuşamıyor, iletişim kuramıyor. Rehabilitasyon sürecinde onlara müzik çalıyorum ve sonuçlarını olumlu şekilde alıyorum. Mesela, Selma Teyze var burada. Kendisi ile konuşmaya çalıştığım zaman tepki vermiyor. Dediklerimi tam olarak algılamıyor. Ama bir parça çaldığım zaman bir anda söylemeye başlıyor. Geçmişteki parçalardan hiçbirisini unutmamış. Ben çaldığım anda bana eşlik etmeye başlıyor" dedi.

AİLELERE BAĞIMLI OLMAMALILAR

Kendi gibi görme engelli diğer çocuklara da tavsiyelerde bulunan Kabaardıç, "Görme engellilerin ailelerinde çocuklarının üzerine fazla düşmelerinden kaynaklı bir yanlış anlaşılma var. Aileler, görme engelli bireylere bir şeyler öğretmek yerine her işini yapıyorlar. Bu yanlış bir düşünce. Bir şeyler öğrenmeleri gerekiyor. Ailelerine bağımlı olmamaları gerekiyor. Benim amacım ise orkestralarda yer alıp kendimi enstrümanımda ilerletebildiğim kadar ilerletmek istiyorum. Yan flüt ile Türk halk müziği pek fazla yapılmıyor. Genellikle pop ve klasik müzikte kullanılıyor. Benim bunu biraz daha Türk halk müziğinde yaygınlaştırmak adına bir projem var" diye konuştu. (DHA)